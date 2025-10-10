Drónnal tervezték megölni a belga miniszterelnököt

Három férfit tartóztattak le pénteken Antwerpenben, írja a Brussels Times. A 18, 24 és 25 éves férfiakat azzal vádolják, hogy merényletet akartak elkövetni Bart De Wever belga miniszterelnök ellen. A támadást iszlamista hátterűnek tartják.

Ann Fransen belga szövetségi ügyész arról beszélt, hogy vannak bizonyos elemei az ügynek, amelyek szerint dzsihadista terrortámadás elkövetése volt a szándék politikai vezetők ellen.

Hivatalosan terrorista gyilkossági kísérlet és terrorszervezet tevékenységében való részvétel miatt nyomoznak. A gyanúsítottak lakóhelyén acéllövedékeket és olyan 3D-nyomtatót találtak, amelyeket a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek legyártásához használhattak.

Az ügyészség szerint az volt a terv, hogy robbanószert szállítanak egy drónnak, hogy azzal merényletet hajtsanak végre a belga miniszterelnök és más politikusok ellen.