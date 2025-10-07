Fico védelmi minisztere gyurcsányozott egyet mielőtt Orbánt méltatta volna

Robert Kaliňák a múlt hétvégén Kijevbe utazott, ahol Denisz Smihal ukrán védelmi miniszterrel tárgyalt. Ezzel ő lett a negyedik Fico-kormány első minisztere, aki elutazott az ukrán fővárosba – írta a pozsonyi Új Szó.

A hazatérését követően Kaliňák otthon elmondta, hogy Smihallal megegyeztek a 14. katonai csomag előkészítésében, ezzel kapcsolatban egy memorandumot is aláírtak. A csomag keretében Szlovákia utászi és aknamentesítési segítséget nyújt az ukrán félnek.

A Smer védelmi minisztere kiemelte, hogy ezzel nem szegték meg a választási ígéretet, fegyvereket nem küldenek az ukrán félnek.

A védelmi miniszter újságírói kérdésre elmondta, továbbra is törekednek a jószomszédi viszony fenntartására, ehhez azonban Ukrajnának is meg kell tennie bizonyos lépéseket, például az energiahordozók szállítása terén.

Én megértem, hogy ott háború van, ez mindenkinek világos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem létezhetnek normális kapcsolatok

– mondta Kaliňák.

Továbbá kiemelte, az sosem szerencsés, hogy egy ország rossz kapcsolatokat ápol valamelyik szomszédjával. Példaként a Szlovákia és Magyarország közti feszült diplomáciai helyzetet hozta fel a kétezres évek közepéről és végéről.

Emlékszem nagyon jól, milyenek voltak kapcsolatok Magyarországgal a Gyurcsány-kormány idején. Az egy súlyos katasztrófa volt. Szerencsére Robert Fico és Orbán Viktor megtalálta az egymáshoz vezető utat, és a mostani viszonyt az elmúlt ezer év egyik legjobb viszonyának tartjuk

– vélekedett a védelmi miniszter. A lap beszámolójából nem derül ki, hogy az intenzíven romló magyar-ukrán kapcsolatok szóba kerültek-e az eseményen.