Történetében először női miniszterelnöke lehet Japánnak

Kim Kyung-Hoon / Reuters / Pool / ANADOLU / Anadolu via AFP
2025. 10. 04. 10:48
Konzervatív értékeket valló politikus irányíthatja a világ negyedik legnagyobb gazdaságát.

A Japánt kormányzó konzervatív párt a 64 éves Takaicsi Szanaét választotta meg új vezetőjének, ezzel ő lehet az ország első női miniszterelnöke – írta a BBC.

Takaicsi pártja konzervatívabb szárnyához tartozik, számos kihívással meg kell küzdenie:

  • egyesítenie kell a botrányokkal és belső konfliktusokkal terhelt pártját,
  • kezdenie kell valamit a világ negyedik legnagyobb gazdaságának lassú növekedésével,
  • a könyörtelen inflációval (különösen a rizsárak egy év alatti megduplázódásával) és a stagnáló bérekkel,
  • végre kell hajtania a Donald Trumppal, még elődje által megkötött vámszerződést.

Isiba Sigeru miniszterelnök alig egy év után mondott le a múlt hónapban, miután előbb a japán parlament alsóházában, majd a felsőben is elvesztette a többségét a Liberális Demokrata Párt (LDP) a szövetségeseivel. 15 éve nem volt erre példa a pártnál, amely az elmúlt hét évtized túlnyomó többségében irányította az országot.

Takaicsi idolja a pénteken Budapesten szobrot kapott korábbi brit miniszterelnök, Margaret Thatcher, azaz a Vaslady. Megrögzött konzervatív,

  • ellenzi azt a törvényt, hogy a nők megtarthassák a házasságkötésük után is a leánykori nevüket, mivel szerinte az a hagyományokkal megy szembe,
  • felszólalt az azonos neműek házassága ellen.

A 2022-ben meggyilkolt korábbi kormányfő, Abe Sinzó pártfogoltjának tervei között szerepel, hogy

  • visszahozza annak gazdasági szemléletét, az „abenomicsot”, ami magas költségvetési kiadásokat és olcsó hitelfelvételt jelentett,
  • felülvizsgálja a pacifista alkotmányt, a szigorú védelem híve.

Gyakran meglátogatja a Jaszukuni-szentély, ahol Japán háborús halottainak, köztük néhány elítélt háborús bűnösnek állítanak emléket.

Noha már egyik kamarában sincs többségük, valószínűleg a parlament megválasztja Takaicsit miniszterelnöknek. Már csak azért is, mert a japánok többsége szerint nincs szükség előrehozott választásokra.

