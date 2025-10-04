Történetében először női miniszterelnöke lehet Japánnak

A Japánt kormányzó konzervatív párt a 64 éves Takaicsi Szanaét választotta meg új vezetőjének, ezzel ő lehet az ország első női miniszterelnöke – írta a BBC.

Takaicsi pártja konzervatívabb szárnyához tartozik, számos kihívással meg kell küzdenie:

egyesítenie kell a botrányokkal és belső konfliktusokkal terhelt pártját,

kezdenie kell valamit a világ negyedik legnagyobb gazdaságának lassú növekedésével,

a könyörtelen inflációval (különösen a rizsárak egy év alatti megduplázódásával) és a stagnáló bérekkel,

végre kell hajtania a Donald Trumppal, még elődje által megkötött vámszerződést.

Isiba Sigeru miniszterelnök alig egy év után mondott le a múlt hónapban, miután előbb a japán parlament alsóházában, majd a felsőben is elvesztette a többségét a Liberális Demokrata Párt (LDP) a szövetségeseivel. 15 éve nem volt erre példa a pártnál, amely az elmúlt hét évtized túlnyomó többségében irányította az országot.

Takaicsi idolja a pénteken Budapesten szobrot kapott korábbi brit miniszterelnök, Margaret Thatcher, azaz a Vaslady. Megrögzött konzervatív,

ellenzi azt a törvényt, hogy a nők megtarthassák a házasságkötésük után is a leánykori nevüket, mivel szerinte az a hagyományokkal megy szembe,

felszólalt az azonos neműek házassága ellen.

A 2022-ben meggyilkolt korábbi kormányfő, Abe Sinzó pártfogoltjának tervei között szerepel, hogy

visszahozza annak gazdasági szemléletét, az „abenomicsot”, ami magas költségvetési kiadásokat és olcsó hitelfelvételt jelentett,

felülvizsgálja a pacifista alkotmányt, a szigorú védelem híve.

Gyakran meglátogatja a Jaszukuni-szentély, ahol Japán háborús halottainak, köztük néhány elítélt háborús bűnösnek állítanak emléket.

Noha már egyik kamarában sincs többségük, valószínűleg a parlament megválasztja Takaicsit miniszterelnöknek. Már csak azért is, mert a japánok többsége szerint nincs szükség előrehozott választásokra.