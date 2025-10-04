Metrókocsin kívüli utazás miatt halhatott meg két lány New Yorkban

Két tinédzser lány holttestére bukkantak egy brooklyni metróvonalon, az egyik áldozat mindössze 13 éves lehetett – írja a New York Post. A rendőrség gyanúja szerint a fiatalok metrószörföztek, azaz a szerelvényen kívül utaztak – Budapesten az 1920-as évektől a hasonló, kocsin kívüli utazásra tujázásként hivatkoztak.

A rendőrséget helyi idő szerint szombat éjszaka riasztották a Marcy Avenue-Broadway megállóba, a lányokat eszméletlenül, nem reagálva találták meg egy, Brooklyn felé tartó metrón. A tinédzsereket még a helyszínen halottnak nyilvánították.

Beszámolók alapján a rendőrök három tizenéves fiút vittek el, a hatóságok szerint viszont nem történt sem letartóztatás, sem gyanúsítás. Az állomásról egy szatyrot és egy gördeszkát is elhoztak, az nem világos, hogy ezek az áldozatokhoz tartoztak-e.

Az egyik szemtanú szerint a lányok metrószörföztek, ami amellett, hogy illegális, rendkívül veszélyes is.

Az elmúlt években több tinédzser is életét vesztette a trend miatt New Yorkban, legutóbb idén július 4-én halt meg egy 15 éves fiú, miután lezuhant egy kocsiról.

A probléma leküzdésére a rendőrség 2023 novembere óta drónokat használ, 2025 júliusáig nagyjából 200 embert vettek őrizetbe a technikának köszönhetően.