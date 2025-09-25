Meghosszabbították a rendkívüli biztonsági készültséget Milánóban

Milánóban 2026. március 30-ig meghosszabbították a korábban elrendelt rendkívüli biztonsági készültséget, amellyel több, úgynevezett vörös zónát állítottak fel a városban, írja az MTI.

Claudio Sgaraglia milánói prefektus a döntés bejelentésekor hangsúlyozta, hogy a városnak és lakosainak a lehető legerősebb biztonsági feltételeket kívánják garantálni a következő időszakban.

Emlékeztetett arra, hogy február 6-tól március 15-ig Milánó és Cortina látja vendégül a téli olimpiai és paralimpiai játékokat.

A biztonsági készültséget tavaly december 30-án Matteo Piantedosi belügyminiszter rendelte el, és kezdetben március 31-ig volt érvényben. Azóta már egyszer meghosszabbították egészen szeptember 30-ig.

A biztonsági rendelkezések között szerepelt úgynevezett vörös zónák felállítása, ahonnan a rendőri szervek azonnali intézkedéssel eltávolíthatják az általuk veszélyesnek ítélt személyeket és azokat, akiket korábban droggal kapcsolatos vagy erőszakos bűncselekményekért elítéltek.

A prefektus közlése szerint a vörös zónák számát most tovább emelték: többek között érintik a milánói központi pályaudvar környékét, a dómot övező teret, valamint a város szórakozónegyedeit.

A városba látogató turisták mozgását a biztonsági intézkedések nem korlátozzák.

A rendőrség adatai szerint az utóbbi hat hónapban Milánóban több mint 460 000 személyt azonosítottak, és több mint 3400-at tiltottak ki a vörös zónák területéről.

Milánóban hétfőn éppen az egyik kiemelt városrészben palesztinbarát tüntetők csoportjai megrohamozták a központi pályaudvar épületét, ahonnan rohamrendőrök szorították őket vissza. Az utcai harc tüntetők és rendőrök között több órán át tartott. Hatvan rendőr szorult kórházi ellátásra, öt tüntetőt vettek őrizetbe.