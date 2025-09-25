Törökország drónokat is érzékelni képes repülőt küldött Litvániába

Törökország a NATO biztonsági intézkedéseivel összhangban ideiglenes jelleggel légtérellenőrző repülőgépet küldött Litvániába – jelentette be a török védelmi minisztérium csütörtökön, néhány nappal azután, hogy orosz drónok behatoltak a litván légtérbe.

A tárca tájékoztatása szerint a gép – amely képes az alacsonyan repülő drónok és egyéb, a szárazföldi radarok által nem mindig észlelt objektumok észlelésére – szeptember 22-én kezdte meg működését a balti országban.

Az utóbbi hetekben Litvánia mellett Észtország, Dánia és Lengyelország is arról számolt be, hogy orosz drónok vagy harci repülőgépek sértették meg légterét, a NATO pedig válaszul megerősítette keleti határai védelmét.

Észtország és Lengyelország emellett konzultációt kért a szövetségesektől, amire a NATO negyedik cikke ad lehetőséget.

A NATO-tagállamok közül Törökország rendelkezik a második legnagyobb hadsereggel. Bár Ankara több téren – például az energetikai és a turisztikai szektorban – jó kapcsolatokat ápol Moszkvával, a török kormány kezdettől fogva elítélte az ukrajnai háborút, és katonai támogatást is nyújt Kijevnek.