Már nem Elon Musk a világ leggazdagabb embere

Az Oracle társalapítója, Larry Ellison amerikai techmilliárdos megelőzte Elon Muskot a világ leggazdagabb embereinek listáján, miután az Oracle részvényei kilőttek a szerdai tőzsdenyitás után.

Ellison vagyona azután ugrott meg, hogy a vállalat – amelyben 41%-os részesedése van – a vártnál sokkal jobb pénzügyi eredményeket közölt. Az Oracle részvényei több mint 40%-kal nőttek, és egészen 340 dollárig drágultak, így az üzleti szoftvereket gyártó vállalat piaci értéke elérte a 958 milliárd dollárt. Ezzel Ellison részesedésének értéke 393 milliárd dollárra nőtt, amivel épphogy, de lekörözte Musk 384 milliárd dolláros vagyonát.

Az Oracle történetének eddigi legnagyobb egynapos növekedését érte el. Ellison és Musk ezzel jócskán a Meta-vezér Mark Zuckerberg és az Amazon-alapító Jeff Bezos előtt járnak a világ legtehetősebb embereinek listáján.

Ellison más vagyonelemekkel is rendelkezik. Részesedése van a Musk által vezetett Teslában, van egy vitorláscsapata, az övé a Indian Wells Open teniszbajnokság és egy hawaii sziget is.

Ellisont szoros kapcsolat fűzi Muskhoz, gyakran szokták a dél-afrikai milliárdos mentoraként is emelgetni: korábban bennült a Tesla igazgatótanácsában, valamint egymilliárdos befektetéssel segítette Muskot a Twitter felvásárlásában. Walter Isaacson Musk-életrajza szerint, amikor Musk megkérte Ellison-t, hogy fektessen be, ő csak annyit mondott: „teszek be egy milliárdot, vagy amennyit kérsz”. Musk gyakori vendég Ellison hawaii szigetén, Lānaʻi-on is.

Ellison szintén Donald Trump támogatója, az elnöki hatalomátvétel óta gyakran megfordul a Fehér Házban.

Ellison vagyonának túlnyomó részét az Oracle teszi ki, amelynek értékét jelentősen növeli az AI-cégek felhőszolgáltatások iránti növekvő kereslete. Ezek a rendszerek hatalmas számítási kapacitást biztosítanak az olyan cégek számára, mint az OpenAI (a ChatGPT fejlesztője), melyek hatalmas adatközpontokat igényelnek a technológiájuk működtetéséhez.

Musk, a Tesla vezérigazgatója, a SpaceX nevű rakétavállalat tulajdonosa először 2021-ben lett a világ leggazdagabb emberévé, majd egy időre átadta a címet Jeff Bezosnak és a luxusipari érdekeltségű francia üzletembernek, Bernard Arnault-nak.

Musk tavaly visszaszerezte az első helyet, de 300 nap elteltével ismét át kellett adnia azt, ezúttal a 81 éves Ellisonnak.

(The Guardian)