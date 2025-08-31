Zelenszkij újabb mélységi válaszcsapásokat ígért Oroszországban

Az észak- és dél-ukrajnai áramszolgáltató létesítmények ellen végrehajtott orosz dróntámadások miatt az éjszaka folyamán közel 60 000 fogyasztó maradt áram nélkül. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök válaszul további csapásokat rendelt el Oroszország területén – írja a Reuters.

A három és fél éve tartó háborúban az utóbbi napok során mindkét fél fokozta a légicsapásokat: Oroszország Ukrajna energetikai és közlekedési rendszereit célozza, míg Ukrajna orosz olajfinomítókat és olajvezetékeket támadott. Zelenszkij az X-en közzétett üzenetében azt mondta, hogy Ukrajna aktívan folytatja műveleteit, és további mélységi csapásokat tervez, további részleteket azonban nem árult el.

Az éjszakai támadások során a DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata négy létesítményt jelölt meg Odessza régióban, míg a helyi hatóságok szerint vasárnap kora reggel 29 000 ember maradt áram nélkül. A legsúlyosabb károk Csornomorszk kikötővárosában keletkeztek, ahol lakóházak és közigazgatási épületek is megsérültek. Egy ember könnyebben megsérült, a kritikus infrastruktúra pedig generátorokkal működik – közölte a régió kormányzója, Oleh Kiper.

A DTEK szerint a sürgősségi javítási munkálatokat azonnal megkezdik, amint a hadsereg engedélyt ad. A Csornomorszk kikötőhöz közeli vizeken egy Belize zászlaja alatt közlekedő polgári ömlesztettáru-szállító hajó is kisebb károkat szenvedett, miután ismeretlen robbanószerkezetnek ütközött. Csornomorszk stratégiailag fontos kikötő, amely a Fekete-tengeri és a Földközi-tengeri szállítási folyosón működik, és Ukrajna három fő kikötőjének egyike.