Lukasenkát két napig vizsgálták, még az agyába is benéztek, és kiderült, hogy kutya baja

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közölte, hogy átesett élete első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, és azt mondja, jó egészségnek örvend, tájékoztatott az MTI.

Nemrég átestem életem első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, ami két teljes napig tartott. Isten tudja, mi mindent nem csináltak velem. Még az agyamba is benéztek. Minden porcikámat átvilágították, lekopogom, minden rendben van, ennek nagyon örülök

– mondta a 70 éves Lukasenka egy fehérorosz újságíróknak adott interjúban. Azt is felajánlotta, hogy külföldi hírszerző szolgálatoknak is megmutatja orvosi leleteit.

A fehérorosz elnök egészségi állapotával kapcsolatos kétségek 2023-ban sűrűsödtek, amikor a Szovjetunió Náci Németország felett aratott győzelmének évfordulóján nem vett részt az eseményeken, bizonytalanul mozgott, és nem tartott beszédet.

Lukasenka szerint a külföldön élő ellenzékiek olykor azt híresztelik, hogy ő beteg, sőt haldoklik, s még a Fehéroroszországgal barátságos országok titkosszolgálatai is érdeklődnek az egészségi állapota iránt.

Június végén a fehérorosz hatóságok szabadon engedték Lukasenka korábbi kihívóját, Szjarhej Cihanouszkit. A népszerű bloggert és aktivistát 2020 májusában tartóztatták le, miután bejelentette, hogy indulni akar az augusztusi elnökválasztáson. Letartóztatása után felesége, Szvjatlana Cihanouszkaja indult helyette a választáson, amelyet hivatalosan Lukasenka nyert meg a szavazatok 80,1 százalékával, de valójában súlyos visszaélések történtek, az ellenzék szerint, ha nem csalják el a választást, Cihanouszkaja nyer. A választásokat követően tömegtüntetések kezdődtek, de a hatalom brutális leverte őket.

Idén januárban már 87,6 százalékkal választották újra az elnököt.