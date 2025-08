Közép-európai szupermilliárdosok: szoftverfejlesztők, egyetemi professzorok és egy gázszerelő

Negyedszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Ausztriában a Porsche-Piech család elveszítse a leggazdagabbak listáján elfoglalt első helyét, miután a német Volkswagen autóipari konszernben lévő részesedésük az ágazat nehézségei miatt egyre kevesebbet ér, s emiatt vagyonuk 33,5 milliárd euróra csökkent.

A két egymással is rokonságban álló család, a Porschék és a Piechek rendelkeznek a VW konszern törzsrészvényeinek többségével, és a leányvállalatot, a Porsche sportautógyárat is birtokolják. Arról nem beszélve, hogy így áttételesen a győri Audi sorsát is meghatározhatják – 2012-ben még a VW néhai felügyelőbizottsági elnöke, a „család feje”, Ferdinand Piëch is megnézte a magyarországi gyárat.

Az új osztrák csúcsmilliárdos még örökléssel került fel a gazdaglistára, de az első helyre már a maga erejéből jutott. A Red Bull cég meghatározó súlyú részvénypakettjét apjától 2022-ben megöröklő Mark Mateschitz 37 milliárd eurójával kimagaslik a közép-európai mezőnyből. (A Forbes magazin szerint ez 43,5 milliárd dolláros vagyonnak felel meg, amivel a 34. leggazdagabbnak számít a világon.) A siker Mateschitz energiaitalgyártó cégének utóbbi években elért folyamatos árbevétel-növekedéséből fakad.

Mark Mateschitz a hírek szerint nemrég eljegyezte Victoria Swarovskit. Utóbbi családja szegénynek tűnik ugyan Mateschitzékhoz képest, mert csak 3,9 milliárd eurójuk van, de gyorsan gyarapodnak – egy év alatt 150 millió euróval – a „kristálybizniszből”. Tavaly még a tizedikek voltak Swarovskiék, idén viszont már a kilencedik helyre jöttek fel az úgynevezett „Trend”-listán.

Mateschitzéhoz mérhető vagyonnal a közép-európai régióból (Ausztriát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Magyarországot, illetve Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát és Romániát soroltuk ide) csak egy cseh vállalkozó rendelkezett, a kezdetben elsősorban a privatizációból gyarapodó Peter Kellner. Ám ő 2021-ben egy alaszkai helikopterbalesetben elhunyt.