Elfogták Minnesotában a demokrata képviselő és férje meggyilkolásával gyanúsított férfit

Őrizetbe vették a két demokrata politikus ellen elkövetett merénylet feltételezett elkövetőjét – közölte a CNN. Az 57 éves Vance Boeltert Minnesota államban fogták el, azzal gyanúsítják, hogy megölte Melissa Hortman parlamenti képviselőt és férjét, valamint megsebesített egy szenátort és feleségét.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025