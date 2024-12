Nem mentek el a tárgyalásokra az ügyvédek Szerbiában: tiltakoznak az újvidéki tragédia szelektív nyomozása miatt

A szerbiai ügyvédek is csatlakoztak azokhoz az egyetemi hallgatókhoz és mezőgazdasági termelőkhöz, akik amiatt tiltakoznak, hogy a november 1-jén az újvidéki vasútállomáson történt tragédiát követően még mindig nem találták meg a felelősöket, nem mondtak le azok, akiket szerintük politikai felelősség terhel, és nem hozták nyilvánosságra az építkezéssel összefüggő dokumentumokat.

A szerbiai állami egyetemek mindegyikén, a létező 64 egyetemi kar több mint felén napok óta tiltakoznak a hallgatók, lezárták az egyetemi karok épületeit, a helyszínen is éjszakáznak, önkéntesek és szimpatizánsok biztosítják számukra a szükséges ellátást. A mezőgazdasági termelők eredetileg más okoknál fogva akartak tiltakozásba kezdeni pénteken, de már az újvidéki tragédia miatt is utcára vonulnak.

A szerbiai ügyvédi kamara közlése szerint az ügyvédek szerdán egyrészt azért szüntették be a munkát – nem jelentek meg a tárgyalásokon sem -, mert véleményük szerint a szerbiai parlament törvénytelen módon és az ügyvédek bevonása nélkül módosította a büntető törvénykönyvet, ezenfelül pedig az illetékes szervek „szelektíven” állították elő az újvidéki tragédia felelőseit, illetve azokat is „szelektíven” vonták felelősségre, akik emiatt utcai tiltakozásba kezdtek.

A hallgatók, az ügyvédek, az ellenzék és a hetente a tragédia miatt utcára vonuló emberek azt szeretnék, ha a hatóságok mihamarabb kiderítenék, mi okozta az újvidéki vasútállomás előtetőjének a leszakadását november 1-jén, ami 15 ember halálához vezetett.

A tragédia miatt november elején azonnal tiltakozásba kezdett az ellenzék, amely azt követeli, hogy a hatóságok tartóztassák le a felelősöket, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket, valamint mondjon le a miniszterelnök és Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter és a pályaépítésért és fenntartásért felelős vállalat azt közölte, hogy a szóban forgó előtető nem volt része a felújítási munkának, viszont számos, azóta készült felvétel tanúsága szerint közben módosítottak a szerkezetén, és további terhelésnek tették ki a hat évtizede épült szerkezetet.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, az ügy miatt előzetes letartóztatásba is helyezték, de időközben szabadon bocsátották. (MTI)