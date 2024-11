Bár a Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő szerdán még úgy nyilatkozott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tervez gratulálni Donald Trump győzelméhez az amerikai elnökválasztáson (mivel az oroszok számára az Egyesült Államok egy barátságtalan ország, amely háborúban vesz részt velük szemben), a legújabb információk már az álláspontok közeledéséről szólnak.

Ugyancsak Peszkov volt, aki megszólalt csütörtökön, az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott a sajtó érdeklődésére, hogy nincs előkészületben Putyin és Trump találkozójának megszervezése, de nem zárható ki, hogy a két vezető még Trump januári beiktatása előtt felveszi a kapcsolatot egymással. Peszkov ennek kapcsán emlékeztetett, hogy Trump korábban kijelentette, hogy még a beiktatása előtt fel fogja hívni Putyint. „Ezek az ő szavai, itt egyelőre nincs más mondanivalónk” – fogalmazott a Kreml szóvivője, leszögezve egyúttal, hogy „nincs kizárva”, hogy a két vezető még a januári washingtoni elnöki beiktatás előtt beszéljen telefonon. Arra viszont nemmel felelt Peszkov, hogy Oroszország máris felvette volna a kapcsolatot Trump stábjával.

„Nem, és miért is kellene kapcsolatban lépnünk? Egyelőre nem folyik semmi ilyen jellegű munka. Túl korai is lenne még” – szögezte le Peszkov. Ezzel együtt azt is egyértelműsítette, hogy a Kreml Joe Biden leköszönő amerikai elnökkel sem tervezi a közeljövőben a kapcsolatfelvételt. Az ugyanakkor már lehetséges, hogy Putyin megossza gondolatait az amerikai elnökválasztásról, ezt legkorábban csütörtökön teheti meg Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub plenáris tanácskozásán.

Végül Dmitrij Peszkov leszögeezte, hogy hiteltelenek azok a nyilatkozatok és sajtóértesülések, amelyek arról szólnak, hogy Putyin nem hivatalos úton, ismerősökön keresztül gratulált volna Trumpnak.

A szóvivő mellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is ejtett pár szót amerikai ügyekről. Ő Asztanában állt a sajtó képviselői elé, és arról beszélt, hogy Oroszország új washingtoni nagykövetének kinevezése ügyében az oroszországi eljárások hamarosan lezárulnak. Az új misszióvezető nevét nem közölte. Anatolij Antonov nagykövet, hétéves megbízatás után, október 6-án tért vissza Moszkvába az Egyesült Államokból.

