Bebizonyította a bécsi merényletterv, hogy az Iszlám Állam nagyon is él

Rengeteg Taylor Swift-rajongót rázott meg, hogy le kellett mondani a népszerű énekes bécsi koncertjeit a terrorveszély miatt. Az osztrák hatóságok megelőző fellépése miatt a tragédiát most elkerültük, az eset ugyanakkor ébresztőként is szolgál: bármennyire is halottnak hittük, az Iszlám Állam hálózata életben van, újra megerősödött, és képes lehet Európában is merényletet végrehajtani.

Annak ellenére, hogy a közfigyelem az ukrajnai és a közel-keleti válságra fókuszál, a dzsihádista csoportok és egyének jelentette fenyegetést nem szabad félvállról venni. Különösen igaz ez annak fényében, hogy az elmúlt egy évben a szakértők már megkongatták a vészharangokat az Iszlám Állam újbóli megerősödése miatt.

A szervezet, amit igazán sosem győztünk le

Az Iszlám Államnak – vagy korábbi nevének angol rövidítése alapján ISIS-nak – nevezett dzishádista hálózatot 2014-ben ismerte meg a világ. Akkor a szervezet és annak vezetője, Abu Bakr al-Bagdádi hatalmas területet vont az irányítása alá Szíriában és Irakban, ahol egy sajátos kalifátust kiáltottak ki. Brutális uralmat gyakoroltak az ott élők felett, a világ rengeteg országában kezdtek el toborozni külföldi harcosokat, és nyugati újságírókat végeztek ki kamerák előtt.

Nagyobb merényleteket az Iszlám Állam Európában egy kicsivel később, 2015-ben és az azt követő néhány évben hajtott végre, köztük a 2015. novemberi párizsi és a 2016. márciusi brüsszeli támadást. Az Egyesült Államok vezette koalíció – valamint az abban részt nem vevő, de az ISIS-t fenyegetésnek tekintő más államok, mint például Irán – fellépésének hatására 2019-re sikerült kiszorítani a csoportot az általa korábban elfoglalt területekről. Az európai biztonsági helyzet ezzel párhuzamosan a hatóságok és a titkosszolgálatok együttműködése és megerősített működése következtében érezhetően javult.

Ezt követően az Iszlám Állam lekerült a napirendről, a közvéleményben pedig az a kép alakult ki, hogy a szervezetet legyőztük. Ez azonban egy hamis értékelés volt: az Iszlám Állam ugyan területbirtokló entitásként megszűnt létezni, a nemzetközi hálózata azonban Afganisztántól Nigériáig megmaradt.

A csoport történetében a 2019 óta tartó időszak egy átmeneti visszaszorulást jelentett csupán, amelyre a szervezet felkészült – berendezkedve egy másfajta működésre. Az 1990-es évekig visszanyúló történetében az Iszlám Állam már megszokta ezeket a hullámzásokat, és a korábbi hasonló időszakokhoz hasonlóan most is erőt gyűjtött és kivárt.

Az Iszlám Állam háromszoros visszatérése

Az idő, úgy tűnik, most érett meg az Iszlám Állam visszatérésére. A dzsihádisták nem csak a bécsi merényletet inspirálták, az elmúlt évben máshol is fokozták a működésüket. Csak az idén már két nagyobb jelentőségű merényletet is elkövetett a csoport:

az év első napjaiban Iránban,

márciusban pedig Oroszországban hajtottak végre nagyobb akciót.