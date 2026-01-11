Január 14-én éjjel fejlesztik a Raiffeisen Bank rendszereit, így néhány óráig akadozhatnak a bank szolgáltatásai – vette észre a Teol.
A bank közleménye szerint a fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, azonban jelzik, hogy 5-10 perces akadozás, lassulás az alábbiakban felsorolt szolgáltatások működésében előfordulhat:
- bankkártya és hitelkártya tranzakciók,
- bankkártya és hitelkártya fizetés, készpénzfelvét,
- ATM készpénz befizetés,
- egyenleglekérdezés, kártya igénylés.
A leállás csak néhány óráig, hajnali egy és három óra között fog tartani. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Raiffeisen Bank üzemszünetet hirdet.
Néhány napja az OTP-nél és a Revolutnál is hibákat lehetett tapasztalni, míg január végén és február elején az Erste Banknál is rendszerfejlesztési munkálatokat fognak végezni, ami rövidebb fennakadásokat okozhat az ügyfeleik számára