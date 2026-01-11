raiffeisenbankkarbantartás
Gazdaság

Rövid időre leáll az egyik legnagyobb itthoni bank – akadozhatnak a szolgáltatások

24.hu
2026. 01. 11. 07:07
Karbantartás miatt.

Január 14-én éjjel fejlesztik a Raiffeisen Bank rendszereit, így néhány óráig akadozhatnak a bank szolgáltatásai – vette észre a Teol.

A bank közleménye szerint a fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, azonban jelzik, hogy 5-10 perces akadozás, lassulás az alábbiakban felsorolt szolgáltatások működésében előfordulhat:

  • bankkártya és hitelkártya tranzakciók,
  • bankkártya és hitelkártya fizetés, készpénzfelvét,
  • ATM készpénz befizetés,
  • egyenleglekérdezés, kártya igénylés.

A leállás csak néhány óráig, hajnali egy és három óra között fog tartani. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Raiffeisen Bank üzemszünetet hirdet.

Néhány napja az OTP-nél és a Revolutnál is hibákat lehetett tapasztalni, míg január végén és február elején az Erste Banknál is rendszerfejlesztési munkálatokat fognak végezni, ami rövidebb fennakadásokat okozhat az ügyfeleik számára

