Január 14-én éjjel fejlesztik a Raiffeisen Bank rendszereit, így néhány óráig akadozhatnak a bank szolgáltatásai – vette észre a Teol.

A bank közleménye szerint a fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, azonban jelzik, hogy 5-10 perces akadozás, lassulás az alábbiakban felsorolt szolgáltatások működésében előfordulhat:

bankkártya és hitelkártya tranzakciók,

bankkártya és hitelkártya fizetés, készpénzfelvét,

ATM készpénz befizetés,

egyenleglekérdezés, kártya igénylés.

A leállás csak néhány óráig, hajnali egy és három óra között fog tartani. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Raiffeisen Bank üzemszünetet hirdet.

Néhány napja az OTP-nél és a Revolutnál is hibákat lehetett tapasztalni, míg január végén és február elején az Erste Banknál is rendszerfejlesztési munkálatokat fognak végezni, ami rövidebb fennakadásokat okozhat az ügyfeleik számára