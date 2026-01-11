A Telex arról érdeklődött a MÁV-nál, bevezették-e idén januártól az utasoknak ingyenességet biztosító rendszert a vasútállomások és buszpályaudvarok mellékhelyiségeinél, ahogy arról Lázár János egy évvel ezelőtt beszélt. A lap a következő választ kapta:

A mosdófelújítás teljes végrehajtásáig a korábbi rendben működnek a MÁV-csoport mosdói, így az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyeknél átmenetileg marad a korábbi használati díj, míg a közlekedési társaság saját üzemeltetésében álló mosdói természetesen továbbra is ingyenesen használhatók az utazóközönség számára.

Egyelőre fizetni kell

Lázár János tízpontos intézkedéscsomagjában szerepelt, hogy 2026 január 1-ig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon működő összes mosdót. Jelenleg 1000 mosdó van a MÁV-állomáson, ezek közül 700 majdnem használhatatlan, a vállalás 100 buszpályaudvart is érint. Az építési és közlekedési miniszter akkor azt mondta, hogy a nagyobb állomásokon olyan rendszer lesz, mint a Mol-kutakon, azaz fizetősek lesznek a mosdók, de az utasok ingyenesen használhatják azokat, ha van jegyük vagy bérletük.

Ezzel szemben egy olvasó jelezte, hogy a Népliget autóbusz-pályaudvaron és a Keleti pályaudvaron az ígéret ellenére továbbra is fizetni kell a mosdók használatáért, függetlenül attól, hogy valakinek van-e bérlete vagy jegye. A MÁV sajtóosztálya azt írta, a használati feltételek egyesítése várhatóan a felújítások lezárulta utánra várható. A Telex munkatársa január 9-én próbálta igénybe venni a Keleti pályaudvar érintett mosdóját, amit ingyen megtehetett, ám azt mondták neki, másnaptól már fizetni kell. A lap arról is kérdezte a MÁV-ot, milyen cég üzemelteti az érintett mosdókat, de egyelőre nem kaptak választ.