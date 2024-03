Terrortámadás történt Moszkvában

Cikkünket frissítjük

Lövöldözés és robbantás történt egy Moszkva közelében fekvő, Crocus City Hall nevű koncerthelyszínen – jelentették pénteken orosz hírügynökségek a mentőszolgálatra hivatkozva. A népszerű koncerthelyszín az orosz főváros külterületén fekszik.

A RIA szerint legalább három terepszínű ruhába öltözött ember nyitott tüzet, miután többen megsebesültek.

A bűnügyi tudósításokra szakosodott 112 című orosz hírügynökség 40 halottra és több mint 100 sebesültre becsülte az áldozatok számát, de idáig az orosz hatóságok erről nem adtak tájékoztatást.



A TASZSZ a lövöldözés mellett arról számolt be, hogy robbanás is történt az épületben, miután tűz ütött ki. A közösségi médiában közzétett felvételeken látszik, hogy hatalmas fekete füstfelhők emelkednek az épület fölé.

Egy felkavaró, New York Times által hitelesített felvételen azt is látni, amint három egyenruhás, puskát viselő férfi közvetlen közelről civilekre lő a koncertterem előcsarnokában. A koncertteremben készült videókon látni, hogy a veterán orosz rockzenekar, a Picnic közelgő fellépésére váró közönség sikolyokat és lövéseket hall a helyiségen kívülről.

‼️The attackers shoot a crowd of people. The video shows at least 4 people with guns pic.twitter.com/zqVBzUrewK

⚡️ At least three men wearing camouflage opened fire at Crocus City Hall, a popular concert venue in Moscow’s suburbs, the state-run RIA Novosti news agency has reported.

At least 12 people have reportedly been killed and 35 injured, the Baza Telegram channel said, without… pic.twitter.com/YvfouAA7U5

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 22, 2024