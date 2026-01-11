egy éve ilyenkor
Egy éve ilyenkor: Jóízűen ebédeltek tovább az emberek, miközben a mentősök egy fiatalt próbáltak újraéleszteni mellettük

24.hu
2026. 01. 11. 06:10
Szokásunkhoz híven idén is mutatjuk, mely cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

2025 év elején olvasóinkat a bulvár világából érkező hírek épp úgy érdekelték, mint a magyar hétköznapok történései vagy a mindennapjainkat érintő praktikumok. Ebből az időszakból a legtöbb ember életére két mobilszolgáltató eltűnése, pontosabban új néven való összeolvadásuk volt a legközvetlenebb hatással, így nem meglepő, hogy rengetegen szerettek volna naprakész információkat szerezni.

Szintén sokak érdeklődését felkeltette, amikor arról írtunk, hogy egy állatorvos szerint mikortól van túl hideg az állatoknak, ahogyan idén is próbáltunk tippeket adni ahhoz, hogyan védhetjük meg a négylábúakat a brutális mínuszoktól.

Amíg mi a fagyokkal küzdöttünk, a Föld másik felén, Kaliforniában hatalmas tűzvész pusztított. Ugyan a mi életünkre ennek nem volt különösebb hatása, széles tömeg lett kíváncsi itthon is, hogy miközben minden leégett körülötte, hogyan úszhatta meg Tom Hanks 26 millió dolláros, sziklákra épített villája a tűzvészt.

A hétköznapi valóságunk viszont nem adott különösebb okot az örömre: „Elkeserítő az emberek közönye!” felütéssel posztolt az Országos Mentőszolgálat, miután egy forgalmas piacon és egy plázában is teljesen hidegen hagyta a vásárlókat, hogy a mentősök épp egy-egy embert próbáltak újraéleszteni.

Ami azonban úgy tűnik, nem hagyta közömbösen az embereket, az Szarvas Andi véleménye volt. A szépségkirálynő szerint a szépségnek rengeteg hátránya van, például sokan azt hiszik, hogy „egy pénzes pasi” tartja őt el, pedig ezt sosem várná el a párjától.

