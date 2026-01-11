Egy éve ilyenkor: Jóízűen ebédeltek tovább az emberek, miközben a mentősök egy fiatalt próbáltak újraéleszteni mellettük

2025 év elején olvasóinkat a bulvár világából érkező hírek épp úgy érdekelték, mint a magyar hétköznapok történései vagy a mindennapjainkat érintő praktikumok. Ebből az időszakból a legtöbb ember életére két mobilszolgáltató eltűnése, pontosabban új néven való összeolvadásuk volt a legközvetlenebb hatással, így nem meglepő, hogy rengetegen szerettek volna naprakész információkat szerezni.

Kapcsolódó Mától nincs többé Vodafone Emellett eltűnt a DIGI is.

Szintén sokak érdeklődését felkeltette, amikor arról írtunk, hogy egy állatorvos szerint mikortól van túl hideg az állatoknak, ahogyan idén is próbáltunk tippeket adni ahhoz, hogyan védhetjük meg a négylábúakat a brutális mínuszoktól.

Amíg mi a fagyokkal küzdöttünk, a Föld másik felén, Kaliforniában hatalmas tűzvész pusztított. Ugyan a mi életünkre ennek nem volt különösebb hatása, széles tömeg lett kíváncsi itthon is, hogy miközben minden leégett körülötte, hogyan úszhatta meg Tom Hanks 26 millió dolláros, sziklákra épített villája a tűzvészt.

A hétköznapi valóságunk viszont nem adott különösebb okot az örömre: „Elkeserítő az emberek közönye!” felütéssel posztolt az Országos Mentőszolgálat, miután egy forgalmas piacon és egy plázában is teljesen hidegen hagyta a vásárlókat, hogy a mentősök épp egy-egy embert próbáltak újraéleszteni.

Ami azonban úgy tűnik, nem hagyta közömbösen az embereket, az Szarvas Andi véleménye volt. A szépségkirálynő szerint a szépségnek rengeteg hátránya van, például sokan azt hiszik, hogy „egy pénzes pasi” tartja őt el, pedig ezt sosem várná el a párjától.