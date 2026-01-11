zámbó krisztiántakács zsuzska
A téli időjárás miatt szenvedett balesetet Zámbó Krisztián barátnője, meg kellett műteni

Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián
2026. 01. 11. 06:29
Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián
Zámbó Krisztián szombaton közösségi oldalán posztolt egy videót barátnőjéről, Takács Zsuzskáról, ahogy a nőt éppen kitolják a kórházi műtőből. Mint kiderült, műtétje volt, miután elcsúszott egy jeges villamosmegállóban és eltört a lába.

Drága szerelmem! Sajnos , egy villamos megállóban haladva megcsúszott a jeges úton és eltört a belső sípcsontja😢😢❤️❤️ de amint látható az altatás, be jött neki 😜❤️❤️🌹🌹 Viszont annyit hozzá tennék, hogy nem ártana a megállókban sózni!!!!😤

– írta posztjában az énekes.

A videó tanúsága szerint Takács élvezte a műtétet, az első mondata az volt párjához:

Hát, ez kurva jó volt!

