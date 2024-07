Oroszország betiltotta a Moscow Times-t

Oroszország „nemkívánatos szervezetnek” minősítette a Moscow Times-t, betiltották a lap tevékenységét az országon belül, tehát mindenkit, aki együttműködne velük, azt büntetőeljárás alá vonhatnak. Ez azt is jelenti, hogy a nekik dolgozó vagy őket finanszírozó oroszok is büntethetőek, akár öt év börtönbüntetést is kaphatnak – írja a The Guardian.

Az orosz főügyészség közleménye szerint a Moscow Times célja „az Orosz Föderáció vezetésének lejáratása”. Az angol és orosz nyelven is megjelenő Moscow Times az 1990-es évek óta tudósít Oroszországról, 2022-ben Amszterdamba tette át székhelyét.

A lap alapítója, Derk Sauer Twitteren azt írta: „Folytatjuk munkánkat: a független újságírást. Ez bűncselekmény Putyin Oroszországában.”