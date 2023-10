Forrong a Közel-Kelet a gázai kórház lebombázása után

Több száz tüntető dulakodott a libanoni biztonsági erőkkel Bejrút Awkar nevű külvárosában, az amerikai nagykövetség előtt. A tüntetők köveket dobáltak a követségre és felgyújtottak egy közeli épületet. A zavargások azután törtek, hogy a Gázavárosban rakétatalálat ért egy kórházban. A támadásban legkevesebb ötszázan meghaltak.

Az eset után az egész Közel-Keleten tüntetések kezdődtek: Libanon fővárosában a Hezbollah nevű terrorszervezet hívta utcára a tüntetőket. A rendőrség több alkalommal könnygázt vetett be ellenük: az AFP helyszíni tudósítója szerint azt skandálták „halál az USA-ra”, „halál Izraelre”. Bejrútban a francia nagykövetség előtt is demonstráltak.

Jordánia fővárosában, Ammánban tüntetők megpróbálták megrohamozni az izraeli nagykövetséget.

A rendőrség könnygázzal oszlatta szét a több ezer összeverődött tüntetőt, akik a Hamászt támogató jelszavakat skandáltak, és azt követelték, hogy a kormány zárja be a nagykövetséget, és törölje az Izraellel kötött békeszerződést.

Irán fővárosában, Teheránban több száz tüntető gyűlt össze a brit és a francia nagykövetség előtt szerdán kora reggel. „Halál Franciaországra és Angliára” – kiabálták a tüntetők, és tojásokkal dobálták meg a külképviseletek falait. Teheránban ezzel egyidőben több ezer ember demonstrált a Palesztina téren is.

Emellett demonstrációkat tartottak Líbiában, Marokkóban, Irakban és Jemenben is.

A Gáza melletti másik, megszállva tartott palesztin területen,

Ciszjordániában több településen is zavargásokba torkolló tüntetések voltak.

A palesztin biztonsági erők Rámalláhban könnygázt és kábító gránátokat vetettek be, hogy szétoszlassák a köveket dobáló tüntetőket, akik Mahmúd Abbász palesztin elnököt szidalmazó rigmusokat is skandáltak. Jelentések szerint összecsapások törtek ki a palesztin biztonsági erőkkel a ciszjordániai Náblusz, Tubász és Dzsenin városokban is. Ezek azok a települések, ahol az év elején nagyszabású katonai műveleteket hajtott végre Izrael.

(The Guardian)