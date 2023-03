Zelenszkij közzétett egy videót, amelyen szerinte egy orosz rakéta csapódik be egy zaporizzsjai lakóházba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közzétett egy videót, amely szerinte azt mutatja, hogy egy orosz rakéta eltalál egy délkelet-ukrajnai, zaporizzsjai lakóházát.

Zelenszkij azt írta, azokra a lakott területekre lőttek, ahol hétköznapi emberek és gyerekek élnek. Ez nem lehet „csak egy nap” Ukrajnában vagy bárhol a világon – tette hozzá.

Mint írta, a világnak nagyobb egységre és eltökéltségre van szüksége az orosz terror gyorsabb legyőzéséhez és az életek védelméhez.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become “just another day” in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023