Ez az első alkalom, hogy egy olyan titkos ukránbarát vagy ukrán csoportról hallok történetet, amely képes ilyen léptékű és ilyen kifinomult műveletet végrehajtani

– nyilatkozta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, aki a New Statesman című lapnak adott interjúban.

A The New York Times március 7-én arról számolt be, hogy egy „ukránbarát csoport hajtotta végre az Északi Áramlat-vezetékek elleni támadást”, névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselőkre hivatkozva, akik bizalmas hírszerzési információkat vizsgáltak át. A jelentés kifejezetten megállapítja: nincs bizonyíték arra, hogy Zelenszkij ukrán elnöknek vagy az embereinek köze lett volna a művelethez. Jóllehet, az amerikai lap hozzáteszi, a hatóságok nem közölték, honnan szerezték be a csővezetékekkel kapcsolatos információkat, s ezzel mintegy nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a rongáláshoz akár köze is lehetett az ukrán kormányhoz.

A Die Zeit című német lap nem sokkal később arról írt, hogy a támadást egy öt férfiból és egy nőből álló csapat hajtotta végre két ukrán tulajdonában lévő, Lengyelországban bejegyzett jachton.

Kuleba hozzátette: „nagy kárt okoz” a támadást egy ukránbarát csoportnak tulajdonítani, mivel az eset „árnyékot vet Ukrajnára”.

