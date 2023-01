Robbanások Kijevben

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko a Telegramon arról számolt be, hogy robbanások történtek a városban – írja a The Guardian. Korábban a kijevi város hatósága arról számolt be, hogy 15, Ukrajna fővárosa irányába tartó cirkálórakétát lőtt le a légvédelem. Arról is beszámoltak, hogy néhány odeszai lakos azt állítja, hogy megszakadt a vízszolgáltatás.

Közben a Suspilne, Ukrajna állami műsorszolgáltatója a légierő szóvivőjét idézte, aki azt mondta összesen több mint 30 rakéta várható, amelyeket több területrő indítottak. Hozzátette, hogy reggel körülbelül hat Tu-95-ös gép szállt fel és lőtt ki rakétákat.