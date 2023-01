Ukrán külügyminiszter: Nem lehet az oroszok egyoldalú tűzszünetét komolyan venni

írta csütörtökön a Twitteren az ukrán külügyminiszter arra reagálva, hogy Vlagyimir Putyin 36 órás tűzszünetet kezdeményezett január 6-a déltől kezdve, az ortodox karácsonyra hivatkozva.

Dmitro Kuleba a bejegyzésben emlékeztetett, hogy Ukrajna már korábban javaslatot tett egy tíz pontos békeszerződésre, azonban Oroszország nem foglalkozott vele. Helyette, jegyezte meg a tárcavezető, az oroszok szenteste Herszont bombázták, szilveszterkor pedig tömeges rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre.

President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2023