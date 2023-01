36 órás, átmeneti tűzszünetet kezdeményez Vlagyimir Putyin január 6-ra és 7-re az ortodox karácsony alkalmából – írta Twitter oldalán a Kreml közlésére hivatkozva Danny Kemp, az AFP hírügynökség hágai irodájának vezetője. A tájékoztatás szerint a tűzszünet péntek déltől szombat éjfélig tartana.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy Putyin támogatója, a háborúpárti Kirill pátriárka az ünnep alkalmából tűzszünetre szólította fel Ukrajnát. Az MTI azt írja, hogy az orosz elnök a pátriárka kezdeményezésére arra utasította Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert, hogy a harci érintkezés egész vonalán vezessen be fegyvernyugvást.

Breaking – Putin orders ceasefire in Ukraine on January 6-7 for Orthodox Christmas, Kremlin says – @AFP

— Danny Kemp (@dannyctkemp) January 5, 2023