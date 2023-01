Von der Leyen: Az EU Ukrajna mellett áll, amíg csak kell

Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta Twitter-oldalán, miután az új évben először beszélt telefonon Volodimir Zelenszkijjel, akinek jelezte, már tervezi és várja újabb ukrajnai látogatását. A bizottsági elnök arról is biztosította az ukrán elnököt, hogy az Európai Unió mindaddig kiáll Ukrajna mellett, amíg csak kell.

2023-ra őszinte jókívánságait fejezte ki az ukránoknak, akiknek a küzdelmét, szabadságharcát a brutális agresszió ellen hősiesnek nevezte.

Ursula von der Leyen megjegyezte, a télen generátorokkal, izzókkal, óvóhelyekkel, iskolabuszokkal segítit Ukrajnát, de a pénzügyi támogatás is folytatódik, az Európai Unió hamarosan megkezdi a 18 milliárd eurós támogatási csomag havi részletekben történő kifizetését.

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.

The EU stands by you, for as long as it takes.

We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023