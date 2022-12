Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint 11 ember sérült meg a szombati rakétatámadásban Kijevben. A sérültek között van egy japán újságíró is. Az alábbi videón látható a hotel, amibe becsapódott egy orosz rakéta:

The aftermath of Russian rocket attack on Kyiv – Presidential Office.

This is a hotel in the city center. pic.twitter.com/EwDfWXw7vq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022