Ukrán partizánok gyújtották fel az orosz hadsereg bázisát a Krímen

„Lángol az Oroszországi Föderáció mozgósított hadseregének bázisa az ukrán Krím félszigeten, Ragyanszke településen. Sokáig dolgoztunk ezen a terven. Továbbra is belülről pusztítjuk az orosz hadsereget” – jelentette be a Krím félszigeten működő ATES ukrán partizánmozgalom a Telegramon. Hozzátették, hogy a tűznek áldozatai is vannak, megígérték, hogy később közzéteszik a névsorukat.

Az orosz és az ukrán híradások szombaton beszámoltak a tűzről, amely a Ragyanszke faluban lévő orosz laktanyában tört ki. A Krimszkij oroszpárti csatorna a krími „kormánytól” származó értesülésekre hivatkozva azt jelentette, hogy ketten meghaltak a tűzben, és kétszáz orosz katonát ki kellett onnan költöztetni. A csatorna közlése szerint a tűz oka gondatlanság volt. Az Ukrajna-párti Krimszkij viter nevű csatorna azt írta, hogy mozgósított oroszok voltak a laktanyában. A krími vezetés hivatalosan nem számolt be a tűzesetről.

Jaroszlav Janusevics, a Krímmel szomszédos dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz erők vasárnapra virradóan tüzet nyitottak egy létfontosságú energetikai létesítményre a régióban. Az ágyúzás következtében a közelebbről meg nem nevezett objektum három szolgálati autója megsemmisült, a hangár és öt berendezés megrongálódott. A tűz 30 négyzetméterre terjedt ki. Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei, orosz megszállás alatt álló Melitopol város polgármestere közben arról tájékoztatott, hogy kigyulladt egy templom, amelyet az oroszok néhány hónapja elfoglaltak és összejövetelekre alakítottak ki. Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzátette: a várost megszálló oroszok ezzel szemben azt állítják, hogy egy üdülőközpontban keletkezett tűz.