Brit hírszerzés: Herszon folyamatos tűz alatt áll

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma legfrissebb hírszerzési jelentésében közölte, a Herszon november 11-ei felszabadítása óta az orosz tüzérség naponta bombázza a várost. Csak múlt hét csütörtökön tíz ember vesztette életét a támadásokban, szombaton pedig 54 becsapódást jelentettek a városból. A déli kikötőváros azért sebezhető továbbra is, mert a Dnyeper keleti partjára visszavonult orosz tüzérség hatótávján belül maradt.

A tárca szerint a legnagyobb pusztítást a BM-21-es Grad rakétasorozat-vető rendszerek végzik el a városban.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 November 2022

