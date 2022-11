Nincs áram, de most ez sem érdekli a herszoniakat

Nincs áram Herszonban, de láthatólag ez sem érdekli a felszabadításukat ünneplő helyieket: máglyánál járják a körtáncot és ukrán dalokat énekelnek.

Parties keep going in #Kherson. Look how happy people are. pic.twitter.com/rYM2IqqPSh

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2022