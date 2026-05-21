„Úgy nem lehet építeni, ha nincs minden eltakarítva” – elemzőket kérdeztünk Sulyok Tamás elmozdításáról

Tíz nap van hátra május 31-éig – Magyar Péter eddig adott haladékot Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, valamint az általa csak „fideszes báboknak” nevezett tisztségviselőknek, hogy önként távozzanak a hivatalukból. Az államfő lemondása egyelőre várat magára, sőt Sulyok az Indexnek adott interjúban úgy fogalmazott: „jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná”, vagyis, amíg a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, a köztársasági elnök nem akar eleget tenni a miniszterelnök felszólításának.

Ám Magyar Péter a kegyelmi ügy iratai kapcsán is felszólította az államfőt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában lévő dokumentumokat, hogy teljes képet kapjon a magyar nyilvánosság a bicskei pedofilbotrányban kegyelmet kapó bűnsegéd, K. Endre ügyéről. Sulyok ezt megteszi.

Úgy tűnhet tehát, hogy Magyar és Sulyok álláspontja bizonyos ügyekben közeledik egymáshoz, sőt, megjelentek olyan sajtóhírek is, melyek szerint a köztársasági elnök fontolgatja a lemondását.

Milyen szempontokat mérlegelhet az államfő a lemondással kapcsolatban? Ha nem teszi meg, milyen jogi eszközök lehetnek a Tisza Párt kezében, és ezek közül melyik illeszkedne legjobban Magyar Péterék „abszolút filmszínház” felfogásába? Hordozhat politikai veszélyeket a közvetlen elnökválasztás?

Lattmann Tamás nemzetközi jogásszal és Schultz Nóra politikai elemzővel járjuk körbe a köztársasági elnök elmozdításának legfontosabb kérdéseit.