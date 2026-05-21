Flamingófiókák jöttek világra a Fővárosi Állatkertben

Flamingófiókák születtek a Fővárosi Állat- és Növénykertben – számolt be róla az intézmény a Facebookon. Az új jövevényekről fotókat is közölte.

Az Állatkert még április végén adott hírt róla, hogy flamingóik lerakták tojásaikat. Akkor úgy becsülték, 20-nál is több fióka kelhet ki idén, sőt azt sem tartották kizártnak, hogy megdől a tavaly felállított újszülöttrekord, ami 27 új példányt jelentett.

A fiókák azóta elkezdtek előbújni tojásaikból, és bár a rekordszámot egyelőre még nem érték el, máris 17-en totyognak a kifutón. Számuk napról napra bővül, így egyáltalán nem elképzelhetetlen a csúcsdöntés.

Budapesten él Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapata, amely jelenleg 158 egyedből áll. A fiókák zürke pehelytollal születnek, majd néhány hónap alatt alakul ki valódi tollazatuk. A jellegzetes rózsaszín színük pedig nem velük született, azt a táplálékukban található apró rákocskák színanyagai adják nekik.