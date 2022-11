Kigyulladt egy 35 emeletes toronyház Dubai belvárosában

Kigyulladt egy 35 emeletes toronyház hétfőn kora hajnalban Dubai belvárosában, a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa közelében. Az egyelőre nem világos, hogy a lakóházban megsérült-e valaki, de a tüzet el is oltották, mire az Associated Press újságírója a helyszínre ért.

A dubaji rendőrség és a polgári védelem reggelig nem kommentált az esetet.

Egy szemközti épületben élő helyi lakos a dubai The National News című lapnak azt mondta, hogy a tűzre helyi idő szerint hajnali kettő óra húsz perc körül lett figyelmes. Elmondása szerint a tűz két lakást érintett, amelyek valahol az épület középső részén vannak. A lángok egyébként az épület külső részére korlátozódtak. A tanú szerint a lángokat hajnali háromnegyed négyre sikerült megfékezni. A helyszínen tűzoltókocsikat és mentőautót is láttak.

A lángoló toronyházról a Twitteren több videó is megjelent, például a NEXTA fehérorosz ellenzéki hírszolgáltató is közzétett egyet:

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq