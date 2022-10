Négy hónap börtönt kapott Trump egykori tanácsadója, Steve Bannon

Pénteken négy hónap börtönbüntetésre ítélték Steve Bannont a Kongresszus megsértése és a vizsgáló bizottság munkájának akadályozása miatt.

Donald Trump egykori főstratégáját a letöltendő börtön mellett 6500 dolláros pénzbüntetésre is ítélték, mert szembeszegült a kongresszusi idézéssel, és nem jelent meg annak azon a vizsgálóbizottsági ülésen, ahol a 2021. január 6-i eseményeket vizsgálták.

A bizottság szerint Bannonnak fontos szerepe lehetett a Capitolium ostromában, ott volt abban a szállodai szobában a zavargások előtt egy nappal, ahol Trump több belső embere is jelen volt, egy podcastban pedig napokkal korábban azt mondta, hogy „el fog szabadulni a pokol” január 6-án. Bannont tavaly novemberben idézte be a bíróság, miután nem állt elő a kért dokumentumokkal az októberi határidőig. Bannont pénzmosással, összeesküvéssel és csalással is vádolták, miután egy állítólagos online felülethez kapcsolódóan pénzt gyűjtöttek a Trump által megálmodott, USA és Mexikó között húzódó határkerítésre. Az összegyűjtött mintegy 25 millió dollárt végül nem a fal építésére, hanem saját magukra költötték.

A börtönbüntetést a bíró Bannon fellebbezéséig felfüggesztette.

Több mint fél évszázad után Bannon lett az első ember, akit börtönre ítéltek a Kongresszus megsértése miatt.

Bannon Magyarországon is járt, 2018-ban az Átlátszó szerint húszezer dolláros gázsiért lépett fel a Várkert Bazárban az Európa jövője nevű konferencián, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium szponzorált.