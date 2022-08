Öt nap után találták meg a Himalájában eltévedt magyar túrázót

Megtalálták az öt napja eltűnt magyar túrázót, Vermes Ákost a Himalája indiai területén – írta a Hvg.hu. A 38 éves férfit az indiai hadsereg kutatóegysége mentette ki.

A férfi a Himaláján található Kishtwar körzetében, a Paddar régió egyik völgyében tévedt el. A zord időjárás ellenére a helyi hatóságok és a katonaság 30 órás kutatás után találták meg, majd a kórházba szállítottak. A Tribune India szerint a férfi jó állapotban van, amiről tájékoztatták a magyar nagykövetséget is.

Senior officials of police & adm persuading Hungary national Akos Vermes for Medical treatment after his rescue by Police & Army from 17000 Omacila glacier in Padder area of Kishtwar District. He continue to refuse medical treatment & didn't cooperate with the police & administration despite ACR, Tehsildar & SHO Kishtwar made their best efforts.