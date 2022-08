26 év után ismét Tajvan partjainál lőtt ki rakétákat Kína

Csütörtökön a kínai néphadsereg egy újabb, eddigi legnagyobb hadgyakorlatába kezdett Tajvan környékén. A kínai állami televízió szerint a helyi idő szerint vasárnap délben befejeződő műveletben a haditengerészet és a légierő is részt vesz, és éleslövészetet is tartanak. A Reuters cikke szerint ez olyannyira így van, hogy Kína már több rakétát is kilőtt Tajvan keleti partjainál, ilyenre pedig utoljára 1996-ban volt példa.

A kínai hadsereg Nancy Pelosi amerikai házelnök Tajvanra érkezése napján, kedden már hadgyakorlatot kezdett a zónában. Peking hevesen tiltakozott a látogatás ellen, Kína ugyanis a saját részének tekinti az 1949 óta önálló politikai vezetéssel bíró szigetet.

Az Egyesült Államok ugyan hivatalosan nem ismeri el Tajvant, de Washington a sziget legnagyobb fegyverszállítója. A házelnök Caj Jing-ven tajvani elnökkel közös, szerdai sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy bár kormánya a status quo híve, az Egyesült Államok nem hagyja magára Tajvant, és méltatta a sziget demokratikus berendezkedését.