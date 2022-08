Több mint negyven települést foglaltak vissza Kherszon megyében az ukránok

A mai nappal bezárólag eddig 46 települést foglaltunk vissza az oroszoktól – mondta Dmitro Butrij, a dél-ukrajnai megye vezetője az ukrán televíziónak. A visszaszerzett falvak többsége a megye északi részén fekszik, de a déli részén, a Fekete-tenger közelében is értek el sikereket. Az ukránok rommá lőtt településeket hódítottak vissza, mivel az Butrij szerint a falvak 90 százaléka lényegében megsemmisült és még most is lövi az orosz tüzérség.

Kherszon városát és a megye nagy részét az oroszok a háború első napjaiban, még február végén, március elején foglalták el, de az elmúlt hetekben a nyugati, nagy hatótávolságú rakétavetőknek köszönhetően, egyre nehezebb helyzetbe kerültek a térségben az orosz megszállók.

(The Guardian)