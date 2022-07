Rejtélyes csoport tagjának hitte, ezért lőhette le a merénylő a japán exkormányfőt

Egy kifejezett szervezet – amit nem neveztek meg – ellen érzett borzasztó ellenszenvet az a férfi, aki a gyanú szerint agyonlőtte pénteken Japán világháború utáni történetének egyik legmeghatározóbb politikusát, Abe Sinzó volt kormányfőt. A gyanúsított, a 41 éves, a helyszínen elfogott Tecuja Jamagami úgy hitte, Abe ennek a meg nem nevezett csoportnak volt a tagja, ezért ölte meg – írja a BBC News.

Tecuja elismerte a rendőrségnek, hogy házilag készített lőfegyverével ő gyilkolta meg a volt miniszterelnököt. A rendőrség vizsgálja, magányos merénylővel van-e dolguk, vagy lehettek-e társai.

Abe halála sokkolta Japánt, hisz annyira ritka a lőfegyverrel elkövetett emberölés a szigetországban, ahol szigorúak is a fegyvertartási szabályok. Fumio Kisida miniszterelnök is kijelentette, szóhoz se jut a történtektől, és közölte, az ország „sohasem adja meg magát az erőszaknak”.

Abe a közelgő japán felsőházi választások miatt kampányolt egy jelölt mellett a déli Nara városában. A támadó hátulról nyitott tüzet az épp mikrofonba beszélő politikusra. Közel sétált áldozatához, majd kétszer rálőtt. Fényképek is felkerültek az internetre arról, hogy pár méterrel Abe mögött állt a lövések előtt. A biztonsági emberek egyből leteperték a merénylőt, aki nem is akart elfutni.

A gyilkos fegyver abszolút barkácsmunka: fém és fa alapanyagokból készült, össze lett szigszalagozva. Több ilyen fegyvert és robbanóanyagot is találtak a gyanúsított otthonát átkutató rendőrök.

Abét egyből kórházba szállították, de nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. A nyaka és a szíve környéke is megsebesült. A lövések után még magánál volt, de mire bevitték a kórházba, már nem mutatott életjeleket. Így is órákat küzdöttek az orvosok és ápolók az újraélesztéséért, több mint száz egységnyi vért kapott, de helyi idő szerint délutáni fél 6-kor halottnak nyilvánították.

Nemcsak Japánt sokkolta az eset, a világ több vezetője értetlenségét fejezte ki és részvétet nyilvánított. Így tett a leköszönő brit kormányfő, Boris Johnson és Joe Biden amerikai elnök is. Utóbbi elrendelte, hogy a hétvégén engedjék félárbocra az amerikai zászlókat. Jair Bolsonaro brazil elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el (elnöki kampánya idején anno őt is meglőtték, súlyosan megsérült akkor). Mint megírtuk, Orbán Viktor magyar kormányfő is elbúcsúzott Abétól.

I am stunned, outraged, and deeply saddened by the news that my friend Abe Shinzo, former Prime Minister of Japan, was shot and killed. He was a champion of the friendship between our people.

The United States stands with Japan in this moment of grief.

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022