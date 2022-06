Megtagadta a háború támogatását, Izraelben maradt a moszkvai főrabbi

Izraelben tartózkodik Pinchas Goldschmidt moszkvai főrabbi, mert az orosz hatóságok nyomást gyakoroltak rá, hogy támogassa Oroszország Ukrajna elleni invázióját, de ezt megtagadta – jelentette a The Times of Israel szerdán. Avital Chizhik-Goldschmidt, New Yorkban élő újságírónő kedden a Twitter fiókján így írt erről:

Végre megoszthatom, hogy férjem szüleire, Pinchas Goldschmidt moszkvai főrabbira és Dara Goldschmidt rebecenre nyomást gyakoroltak a hatóságok, hogy nyilvánosan támogassák az ukrajnai „különleges hadműveletet”, és ezt megtagadták

A svájci születésű moszkvai főrabbi 1993 óta tölti be a tisztséget, és a Times szerint jelenleg nem tervezi, hogy visszatér Oroszországba. Két héttel az Ukrajnai háború megindítása után hagyta el Moszkvát, először nyugat-európai adománygyűjtő körútra indult, majd beteg édesapját látogatta meg Izraelben, ahol jelenleg is tartózkodik. Az Európai Rabbik Konferenciája szerint kedd este távollétében választották meg újabb 7 évre főrabbijuknak a zsidó közösség képviselői a moszkvai Korál Zsinagógában.

Goldschmidt nem bírálta hangosan a háborút, de február közepén, napokkal a támadás előtt, felkereste a moldovai rabbikat, hogy figyelmeztesse őket egy lehetséges menekültáradatra. Korábbi politikai ellenfele, a haszid Lubavicsi Chabad mozgalomhoz tartozó orosz főrabbi, Berel Lazar is kiállt a háború ellen, de ő Oroszországban maradt. Lazar és Goldschmidt is megerősítette, hogy a háború kitörése óta zsidók ezrei hagyták el Oroszországot. (MTI)