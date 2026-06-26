byealex
Élet-Stílus

ByeAlex lemondta hétvégi fellépését, elárulta az okát: „fizikailag nem bírná most a testem ezt a terhelést”

ByeAlex
Sárosi Zoltán / RTL
admin Csontos Kata
2026. 06. 26. 06:37
ByeAlex
Sárosi Zoltán / RTL
Az énekes elárulta, hogy a rengeteg utazás után már a hosszú távú ülés is fájdalmat okoz neki.

ByeAlex csütörtökön közösségi oldalán jelezte, hogy kénytelen lemondani egyik hétvégi koncertjét, mint írta: „a hétvégi nyíregyházi koncertet sajnos nem tudom megcsinálni!”

Ennek okát így magyarázta:

az a helyzet, hogy az utóbbi hónapokban nem igazán figyeltem a fizikai egészségemre, és a folyamatos turnézás, kilométerek seggelése, forgatások, és egyéb terhelések következtében eléggé fájdalmassá vált a hosszútávú ülés. ezért, orvosi javaslatra, és a testem jelzései miatt is, nem tudom teljesíteni szombaton az x-faktor forgatásom mellett a nyíregyházi oda-vissza utazós bulinkat; mert sajnos fizikailag nem bírná most a testem ezt a terhelést.

Hozzátette: „másnap tatát bevállalom!”

Mindenkit megnyugtatott továbbá, hogy nincsen nagy baj, ugyanúgy folytatódik a nyári turné. „igyekszem regenerálódni, de néha muszáj a testem jelzéseire odafigyelnem, hogy ne legyen később nagyobb a para! ne haragudjatok szabolcsiak!” – írta.

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