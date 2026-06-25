Pásztó mellett fura módon eltűnt a medréből a Zagyvát tápláló patak vize

Hihetetlen látvány fogadta a Zagyvamentik nevű civil szervezet tagjait Pásztó mellett: csontszáraz a Kövicses (Csörgő)-patak medre – idézte a Hvg a szervezet csütörtöki a Facebook-bejegyzését.

A szervezet tagjai kezdték keresni, hogy hol tűnt el a víz a mederből, kiderült, Mátrakeresztesen még folyik rendben, a Hasznosi víztározóban sincs vízhiány, és annak kifolyásánál is csordogál tovább a patak. Utána viszont Pásztón már a víznek nyoma sincs, legfeljebb néhány mélyedésben maradt meg egy-egy posványos.

Az utóbbiakból az állatokat kimentették, a Bükki Nemzeti Park egyik kollégájának segítségével átvitték őket a Zagyvába.

A szervezet azt írta közösségi oldalán, hogy véget kell vetni az ellenőrizetlen és korlátozás nélküli vízkivételek.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy amellett hogy tönkre teszik a helyi ökoszisztémát, a Zagyvától is elveszik ezzel a vízutánpótlást. A sok kis probléma így rendszerszintű katasztrófát okoz, amely már nem a jövő, hanem a jelen tragédiája! A mentés mellett több környékbeli Polgármestert kerestünk fel, hogy rendeljenek el azonnali vízkorlátozást. Beszéltünk a helyileg illetékes Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársaival, akiktől kértük az együttműködésüket.

Hasonló eset történt négy éve a Tarnán is, ahol a helyi környezetvédők kezdték keresni, hogy miért száradt ki a patak. Ők bukkantak rá a atak felsőbb szakaszán egy illegális duzzasztógátra, amelyhez nagy teljesítményű szivattyút is kiépítettek. A patakban lejjebb alig maradt víz, a szőlőbirtok ültetvénye viszont a kánikulában is tocsogott a sártól. A Tarna kiszárításából hosszas rendőrségi, majd bírósági eljárás lett.