Kijevi vezérkar: Az ukrán erők ellenáltak az oroszok rohamainak Szeverodoneckben

Az ukrán fegyveres erők sikeresen tartják vissza az orosz hadsereg támadását a Luhanszk megyei Szeverodoneck városában, ahol továbbra is heves harcok dúlnak – állította szerdai helyzetjelentésében a kijevi vezérkar.

A vezérkari jelentés szerint az orosz csapatok déli irányból igyekeztek Szeverodoneck felé nyomulni, az ukrán erők azonban mindkét kísérletet visszaverték Toskivka, illetve Usztinyivka településeknél.

A műholdas képek kiértékelésével foglalkozó Maxar Technologies amerikai vállalat hétfőn készült felvételeket tett közzé a Twitteren a Donyec-medencéről, ezeket Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson kommentálta.

írta Jermak. A tisztségviselő leszögezte, hogy Ukrajna célja valamennyi területének a felszabadítása.

Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine

1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)

2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)

3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) pic.twitter.com/IzWyHob5F0

— Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022