Az ukránok hamarosan elérhetik az orosz határt Harkivnél

Egy amerikai elemzőintézet, az Institute for the Study of War szerint az ukrán erők a következő napokon vagy heteken belül elérhetik az orosz határt Harkivnél. A második legnagyobb ukrán város, amely az ország észak-keleti részén, közel az orosz határtól fekszik, volt az egyik fő célpontja a február 24-én indított orosz inváziónak, és bár majdnem teljesen körbekerítették, elfoglalni nem tudták.

Az elmúlt hetekben az ukránok ellentámadásba lendültek és egyre másra foglalták vissza a környező településeket a város körül, különösen keleten és nyugaton értek el sikereket. Az oroszok több hidat is felrobbantottak, Harkiv környékén, hogy ezzel is akadályozzák az ukránok előrehaladását.