Kitüntették az ukrán határőrt, aki állítólag „Baszódjon meg az orosz hadihajó!” felkiáltással tagadta meg a fegyverletételt

Kitüntették az ukrán határőrt, aki az orosz invázó első napján, február 24-én a Kígyó-szigeten teljesített szolgálatot, és különös módon tagadta meg a fegyverletételt.

Az első jelentések szerint tizenhárom határőr halt meg, miután az ukránok megtagadták a sziget feladását. Roman Hribov és társai úgy kerültek be az ukrán háborús mitológiába, hogy amikor felszólították őket, tegyék le a fegyvert, állítólag azt kiáltották a támadó orosz hadihajó fedélzetén tartózkodó tisztnek, hogy

Később kiderült, hogy a határőröket az oroszok életben hagyták.

A határőrök állítólagos felkiáltása az orosz-ukrán háború gyülekezési jelszavává vált, sőt az ukrán posta még postai bélyeg kiadásával is megemlékezett róla.

Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy Hribovot azóta elengedték az orosz hadifogságból, és jelenleg Cserkasziban tartózkodik. A kitüntetés pillanatát több Twitter-bejegyzés is megörökítette, ezek közül az egyik:

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4