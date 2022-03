A háború minden irtózatát megmutatta Zelenszkij videója

Mint írtunk róla a március 16-i háborús percről percre közvetítésünkben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érzelmes videós beszédet tartott az amerikai törvényhozás, a Kongresszus tagjai előtt. Egy demonstratív videót is levetített, amit állítólag néma csendben néztek végig a képviselők és szenátorok. A videót az elnök kitette a Facebookjára is. Az összevágott felvételekből álló montázs vidám ukrajnai képekkel kezdődik, majd egyre sötétebb háborús felvételekkel folytatódik. A második felében már sebesült és halott gyerekek is szerepelnek, rendkívül szívszorító az egész, csak erős idegzetűeknek ajánljuk.