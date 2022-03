Zelenszkij szerint „az orosz háborús gépezet” más európai országokat is célba vehet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a nyugati országok vezetőihez intézett beszédében többek közt arról beszélt, hogy ha nem állítják meg „az orosz háborús gépezetet”, más európai országok lesznek a következő célpont.

Az ukrán elnök elmondta: együtt könnyebben tudják megállítani Oroszországot, illetve könnyebben tudják megállítani a demokrácia rombolását még most. „Különben ti lesztek a következők”, hangsúlyozta.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together – 'or else they will also come to you'.

Live updates: https://t.co/cz5NTchyMw pic.twitter.com/F5mJFfEXta

— Sky News (@SkyNews) March 15, 2022