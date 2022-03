Meghalt a Fox News Ukrajnából tudósító operatőre

Néhány nappal azután, hogy Brent Renaud amerikai újságírót lelőtték Ukrajnában, újabb amerikai sajtómunkás vesztette életét a háborús események forgatagában.

A Fox News tévécsatorna megerősítette a hírt, hogy az operatőrük, Pierre Zakrzewski nem élte túl azt az incidenst, amelynek végén tűz ütött ki az autójukban Kijev közelében, és amiben a vele utazó riporter, Benjamin Hall is megsérült.

Memo just sent to Fox News employees on injuries sustained today by a network correspondent in Kyiv, Benjamin Hall: pic.twitter.com/JvFid5qBue

— Michael M. Grynbaum (@grynbaum) March 14, 2022