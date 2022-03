Az ukrán elnök részvétét fejezte ki a lelőtt amerikai újságíró családjának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Twitteren nyilvánított részvétet Brent Renaud lelőtt újságíró családjának. A New York Times riportere Irpiny közelében halt meg, amikor tüzet nyitottak a járműre, amivel utazott, miközben az orosz-ukrán harcokat dokumentálta.

– írta Zelenszkij.

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022