A lengyel temetőkben már oltást is lehet kérni

Meglepő lépést hozott a lengyel egészségügyi minisztérium: mindenszentek és halottak napján mozgó oltópontokat állítottak fel a temetőkben: a speciális furgonokban első, második, de akár harmadik oltást is lehet kérni, írja a Euronews. A lap emlékeztet arra, hogy a lengyel temetőkben amiatt is nagyobb a tömeg a napokban, mert tavaly ilyenkor teljes karantén volt érvényben, így temetőbe se mehettek. Hozzáteszik: a negyedik hullám Lengyelországban is erősödik, már jóval 3 millió fölött van az eddig regisztrált fertőzöttek száma, a 38 milliós országban a legutóbbi napokban már súrolta a tízezret a pozitív koronavírus-tesztek száma.

Bár az európai országokban már átlépte a 80 százalékot a beoltott felnőtt lakosság aránya, Lengyelországban a tizennyolc év felettieknek csak a 64,6 százaléka kérte az első oltást, 61,3 százalék pedig a másodikat – ez az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adataiból derül ki.